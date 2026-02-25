Esenyurt'ta bir rezidansta 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansın koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki bir rezidanstan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, rezidansın 5'inci katındaki koridorda 2 kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Silahla vurulduğu tespit edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede söz konusu kişilerin M.E.K. ve F.K. olduğu tespit edildi.

Hayatını kaybeden 2 kişinin çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşıldı.