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Esenyurt'ta boş arazide bir kadına ait cansız beden bulundu

Esenyurt'ta, boş arazide bir kadının cansız bedeni bulundu. Ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kadın
  • 25.06.2024 15:02
  • Giriş: 25.06.2024 15:02
  • Güncelleme: 25.06.2024 15:11
Kaynak: AA
Esenyurt'ta boş arazide bir kadına ait cansız beden bulundu
Fotoğraf: İHA

Esenyurt'ta boş arazide kadın cesedi bulundu.

Ardıçlı Mahallesi'nde bir sitenin yanındaki boş arazide bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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