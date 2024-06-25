Esenyurt'ta boş arazide bir kadına ait cansız beden bulundu
Esenyurt'ta, boş arazide bir kadının cansız bedeni bulundu. Ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Esenyurt'ta boş arazide kadın cesedi bulundu.
Ardıçlı Mahallesi'nde bir sitenin yanındaki boş arazide bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.