Esenyurt'ta çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü intihar etti

İstanbul Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan kargo firması şoförü intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, olay, Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. Aracıyla seyreden kargo firması şoförü Erdal Ç., sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, şoför Erdal Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Birkaç sokak ilerleyen şoför Erdal Ç., kendini kullandığı araca kilitledi ve intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.