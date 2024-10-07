Esenyurt'ta çocukları istismar eden erkek yakalandı

Esenyurt'ta sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ortaya çıkan çocuğa yönelik istismar olayıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan mahkemeye çıkarılan H.M. adlı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İncelemede; sokak içerisinde iki çocuğun oyun oynadığı esnada bir şahsın gelerek istismarda bulunduğu belirlendi, kimlik bilgileri tespit edilen H.M. adlı şüpheli, Fatih Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinde pazar günü gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim tarafından tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.