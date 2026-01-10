Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Esenyurt'ta dairede patlama: 3 araç ve 2 bina zarar gördü

Esenyut'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. 3 araç ve başka bir binanın da zarar gördüğü patlamanın ardından sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Güncel
  • 10.01.2026 13:23
  • Giriş: 10.01.2026 13:23
  • Güncelleme: 10.01.2026 14:23
Kaynak: AA
Esenyurt'ta dairede patlama: 3 araç ve 2 bina zarar gördü
Fotoğraf: DHA

Esenyurt'ta bir binanın giriş katında patlama meydana geldi.

Şehitler Mahallesi 2603. Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

SOKAK YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Patlamanın etkisiyle bina önünde park halinde bulunan 3 araç ve başka bir bina da zarar gördü.

Olay nedeniyle hasar oluşan dairedeki patlamanın nedeni araştırılıyor.

Dairede yaşayanların patlamanın ardından olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü.

BirGün'e Abone Ol