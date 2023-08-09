Esenyurt'ta emniyet şeridinde duran tıra çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

Esenyurt'ta arıza yaptığı için emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avcılar Haremidere Bağlantı Yolu'ndan Ankara istikametine seyreden Ali Ş. yönetimindeki lojistik firmasına ait 27 V 0556 plakalı tır, henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.

Doğan Araslı Bulvarı Üst Geçidi'nin altında bulunan emniyet şeridine park eden tıra, Rıdvan Ç. yönetimindeki minibüs çarptı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı minibüs sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tır şoförü Ali Ş, AA muhabirine, arıza yapan aracını, dörtlüleri yakıp yolun sağına park ettiğini söyledi.

Ali Ş, aracını kontrol ettiği sırada makas attığını ileri sürdüğü minibüsün arkadan aracına çarptığını anlattı.

Öte yandan, araçlardan yola dökülen akaryakıt nedeniyle ekipler çalışmakta zorlanırken trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.