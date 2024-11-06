Esenyurt'ta engel devam ediyor: Polisten CHP'lilere müdahale

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına tepkiler sürüyor.

CHP'nin başlattığı adalet nöbetine CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Pınar Uzun, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

Eylem sırasında Engin Altay, belediye yakınındaki bir kafeye geçti. Bunun üzerine Taşcıer, Uzun ve Çelik de arkasından gitmek istedi.

Polis ekipleri ise CHP heyetinin önlerine kalkanlar yerleştirerek geçişe izin vermedi.

CHP’liler, “Yaptığınız hukuksuzluk” diyerek tepki gösterdi. Bir süre sonra Taşcıer, Uzun ile Çelik’in de geçişine izin verildi.