Esenyurt'ta evinde baygın halde bulunan çocuk hayatını kaybetti
Esenyurt'ta evde baygın bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Esenyurt'ta evinde baygın halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Ayten Yılgın dün akşam işten döndüğünde 12 yaşındaki oğlu Eren Yılgın'ı evde baygın halde buldu.
Anne Yılgın'ın yardım talebi üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, çocuğun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Buradaki işlemleri tamamlanan Eren Yılgın'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.
Yılgın'ın cenazesinin, Esenyurt Uhud Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.