Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Esenyurt'ta evinde baygın halde bulunan çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt'ta evde baygın bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 20.11.2025 13:15
  • Giriş: 20.11.2025 13:15
  • Güncelleme: 20.11.2025 13:20
Kaynak: AA
Esenyurt'ta evinde baygın halde bulunan çocuk hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Esenyurt'ta evinde baygın halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Ayten Yılgın dün akşam işten döndüğünde 12 yaşındaki oğlu Eren Yılgın'ı evde baygın halde buldu.

Anne Yılgın'ın yardım talebi üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, çocuğun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan Eren Yılgın'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Yılgın'ın cenazesinin, Esenyurt Uhud Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol