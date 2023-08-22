Esenyurt'ta hafif ticari araç çalındı: o anlar kamerada

Esenyurt'ta aracı ile poğaça dağıtımı yapan Ayetullah Taylan'ın anahtarını üzerinde bıraktığı hafif ticari araç çalındı.

Olay, dün sabah saat 04.55 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi Urfalılar Caddesi'nde meydana geldi. Poğaça dağıtımı yapan Ayetullah Taylan, hafif ticari aracını caddedeki bir fırının önüne park etti. Anahtarını kontakta çalışır şekilde bırakan Taylan, araçtaki poğaçaları fırına götürdü.

Kısa süre sonra park halindeki aracın yanına bir kamyonet yanaştı. Kamyonetteki şüpheliler, anahtarın hafif ticari aracın üzerinde olduğunu fark etti. Araç sahibinin fırında olduğunu gören şüphelilerden biri, kamyonetten inerek hafifi ticari araca bindi.

Önce kamyonet ardından da diğer şüpheli hafif ticari araçla birlikte olay yerinden kaçtı. Fırından çıktıktan sonra aracını göremeyen Taylan, polislere haber verdi. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

