Esenyurt'ta haraç vermeyi reddeden yurttaşın marketi ikinci kez kurşunlandı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir marketten haraç almak isteyen şüpheliler, iş yeri sahibi haraç vermeyi kabul etmeyince markete silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda market sahibi yaralanırken, 2 hafta önce aynı marketin yine kurşunlandığı öğrenildi.

MARKET SAHİBİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, dün (29 Ağustos) akşam saatlerinde Esenyurt Akşemseddin Mahallesi 223'üncü Sokak’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, Ali P.'nin sahibi olduğu marketi haraca bağlamak isteyen şüpheliler, olumsuz yanıt alınca markete kurşun yağdırdı.

Akşam saatlerinde marketin önüne gelen kimliği belirsiz saldırganlar, marketi hedef alarak 5 el ateş etti. O esnada marketin üst katındaki evinin balkonunda oturan Ali P. sırtını sıyıran kurşun nedeniyle hafif yaralandı.

2 HAFTA ÖNCE DE SALDIRMIŞLAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, hafif yaralanan Ali P. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, marketin 2 hafta önce yine kurşunlandığı öğrenildi.