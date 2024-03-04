Esenyurt'ta iplik yüklü kamyon, park halindeki araçların üzerine devrildi

Araçlarda hasara neden olan kaza bir iş yerinin güvenlik kamarasınca kaydedildi

Ajans Haberleri 04.03.2024 14:53 Giriş: 04.03.2024 14:53

Güncelleme: 04.03.2024 14:53 Kaynak: AA

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