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Esenyurt'ta iplik yüklü kamyon, park halindeki araçların üzerine devrildi

Araçlarda hasara neden olan kaza bir iş yerinin güvenlik kamarasınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 04.03.2024 14:53
  • Giriş: 04.03.2024 14:53
  • Güncelleme: 04.03.2024 14:53
Kaynak: AA
Esenyurt'ta iplik yüklü kamyon, park halindeki araçların üzerine devrildi

 Esenyurt'ta, iplik yüklü kamyonun park halindeki araçların üzerine devrilmesi sonucu 4 araçta hasar oluştu.

Aydın G. yönetimindeki 34 GN 9321 plakalı iplik yüklü kamyon, Namık Kemal Mahallesi'nde bir sokağa girmek için manevra yaptığı sırada park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Kamyonun üzerine devrildiği araçlardan biri kayarak, önündeki başka otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Kazada 4 araçta hasar oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamarasınca kaydedildi.

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