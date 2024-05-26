Esenyurt'ta iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü 1 Yaralı

Esenyurt'ta bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Burak Tatlıdere hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 16.00 sıralarında Koza Mahallesi, 1655. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yaya olarak olay yerine gelen bir kişi iş yerine rast gele ateş etmeye başladı. Saldırı sırasında Burak Tatlıdere ve Alican Bakır ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burak Tatlıdere yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde çok sayıda kovan bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silahlı saldırının ardından vatandaşların kaçıştığı anlar yer alıyor. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.