Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın

İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 3 katlı işçi konteynerinde yangın çıktı.

Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı 1348. Sokak'taki şantiye alanında bulunan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

