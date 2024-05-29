Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Esenyurt'ta inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 3 konteynere daha sıçradı, bir işçi konteynerden son anda çıkararak kurtuldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esenyurt'ta işçilerin kaldığı 4 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Akçaburgaz Mahallesi 123 Sokak'taki bir inşaatta işçilerin kaldığı 6 konteynerden birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 3 konteynere daha sıçradı.

Bu sırada içeride bulunan bir işçi arkadaşlarının uyarısıyla dışarı çıktı.

Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince iş makinesi de kullanılarak söndürüldü.

Yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.