Esenyurt'ta kaçak kanatlı et sattığı belirlenen işletme kapatıldı

İstanbul Esenyurt'ta, kaçak kanatlı et satışı yaptığı belirlenen işletme mühürlendi, yaklaşık 1 ton tavuk eti zabıta ekiplerince imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Yunus Emre Mahallesi Mandıra Caddesi'ndeki denetimlerde, hijyen ve satış kurallarına aykırı şekilde kaçak kanatlı et satışı yapan bir işletme tespit edildi.

İncelemelerde, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletme zabıta ekiplerince mühürlendi.

Halk sağlığı için tehdit oluşturan yaklaşık 1 ton kanatlı et ise ekiplerce imha edildi.