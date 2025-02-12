Esenyurt'ta kadın cinayeti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir erkek, evli olduğu kadını boğarak öldürdü.

Olay Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak’ta yaşandı. Apartman dairesinde yaşayan Sercan G. ve evli olduğu Sibel G. sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan G, Sibel G'yi boğarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sibel G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sercan G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, cinayetin işlendiği evde inceleme başlattı.