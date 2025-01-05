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Esenyurt'ta kadın cinayeti: Burcu S., Melik Altay tarafından silahla öldürüldü

Esenyurt'ta kadın cinayeti meydana geldi. Burcu S. birlikte yaşadığı Melik Altay tarafından silahla vurularak öldürüldü. Melik Altay'ın çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

Kadın
  • 05.01.2025 15:13
  • Giriş: 05.01.2025 15:13
  • Güncelleme: 05.01.2025 15:20
Kaynak: AA
Esenyurt'ta kadın cinayeti: Burcu S., Melik Altay tarafından silahla öldürüldü
Fotoğraf: Fotoğraf: Emre Orman / csgorselarsiv.org

İstanbul Esenyurt'ta birlikte yaşadığı kadını evde silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti.

Yeşilkent Mahallesi'ndeki sitenin 23. katından saat 03.00 sıralarında Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden çağrı alan polis harekete geçti.

Adrese giden ekipler, kapının kilitli, şüphelinin silahlı olması nedeniyle destek çağırdı. Özel harekat ekiplerince girilen evde Burcu S. (36) ile Melik A. (36) yerde kanlar içinde bulundu.

Burcu S'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı Melik A'yı hastaneye kaldırdı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Tedavisi süren Melik A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin yaptığı araştırmada, Melik A'nın birlikte yaşadığı Burcu S'yi silahla öldürüp intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.

Altay'ın çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

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