Esenyurt'ta kadın cinayeti: Sadık Aras isimli erkek gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt'ta evli olduğu kadını boğarak öldüren erkek, polisi arayarak kendini ihbar etti.

Şüpheli Sadık Aras, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Filiz Aras'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, sabaha karşı saat 03.20 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 753. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki bir dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Sadık Aras, 32 yaşındaki Filiz Aras ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sadık Aras, Filiz Aras'ı boğarak katletti.

Sadık Aras, polisi arayarak 'Eşimi boğarak öldürdüm' dedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Filiz Aras'ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.