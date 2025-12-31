Giriş / Abone Ol
Esenyurt'ta kahve fabrikasında yangın çıktı

Esenyurt'ta bir kahve firmasına ait fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yurt
  • 31.12.2025 01:09
  • Giriş: 31.12.2025 01:09
  • Güncelleme: 31.12.2025 01:10
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

İstanbul Esenyurt'ta bir kahve firmasına ait fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan bir kahve firmasına ait fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

