Esenyurt'ta kahvehaneden çıkan bir kişi silahlı saldırıya uğradı

Esenyurt'ta kahvehaneden çıkan bir kişi otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Çınar Mahallesi, 1425 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Evine gitmek üzere kahvehaneden çıkan T.K., otomobiline binmek üzereyken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan T.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçtı.

T.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.