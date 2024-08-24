Esenyurt'ta kapkaç zanlısı tutuklandı
Kaynak: AA
Esenyurt'ta bir kadının çantasını alıp kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı.
Güzelyurt Mahallesi'nde 21 Ağustosta 3 şüpheli, yolda yürüyen S.K'nin çantasını alıp kaçtı.
S.K'nin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polisler, bölgeye yakın noktada bir araziye doğru kaçan şüpheli Yiğit E.E'yi yakalandı.
Arazide ele geçirilen çanta sahibine teslim edilirken, yakalanan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi arıyor.
Öte yandan, şüphelilerin kaçışı ve polis ekiplerinin bir zanlıyı yakalaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.