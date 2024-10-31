Esenyurt'ta kayyuma karşı miting: İmamoğlu'ndan 'siyasi operasyon' vurgusu

Son yerel seçimde yaklaşık 228 bin Esenyurtlu seçmenin oyunu alarak başkan seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması, ardından da Can Aksoy'un kayyum olarak atanmasına karşı tepkiler devam ediyor.

Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasını ve yerine kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na çağrı yapıldı.

Protesto için CHP otobüsü 12.00 sıralarında Esenyurt Meydanı'na sokulmak istendi.

Ancak polis araçları önüne çekilerek meydana girişi engellenmeye çalışıldı. O anlarda yurttaşlar "Hak, Hukuk, Adalet" sloganları atarak engellemeye karşı çıktı.

Bölgede, polis ablukası altında bekleyiş sürüyor.

Fotoğraf: Gazete Duvar

YER DEĞİŞİKLİĞİ

Bu arada poretostoya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde gerçekleşmesi planlanan toplanma ve açıklama, belediye çevresinin polis ablukasına alınması sebebiyle Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecektir" denildi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16.00'daki buluşma için yurttaşa çağrı yaptı:

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!” Esenyurt'ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na davet ediyorum. Millet iradesinin önüne kimse geçemez"

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!”



Esenyurt'ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na davet ediyorum.



Millet iradesinin önüne kimse geçemez.🇹🇷 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 31, 2024

ÖZGÜR KARABAT, OTOBÜSÜN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

CHP otobüsünün polis araçları önüne çekilerek engellenmesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Gökçek ve diğer milletvekilleri ve partililer devreye girdi.

Zaman zaman arbede yaşanırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, bizzat direksiyona geçerek meydanın açılmasını istedi.

Bir süre sonra meydandaki engelleme kaldırıldı. CHP otobüsü "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganı arasında meydana girdi.

ÖZGÜR ÖZEL, ESENYURT'A GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı açıklamada, "Değerli basın mensupları, biliyorsunuz dün Esenyurt’un iradesine, Esenyurt’ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere, bu durumu milletimizle paylaşmak üzere bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve tüm yöneticilerimizle Esenyurt’tayız. MYK’mız Esenyurt İlçe Başkanlığında toplanmış durumda. O toplantıya birazdan başkanlık edeceğim" dedi. Özel şöyle devam etti:

"İRADEMİZİ GERİLETEBİLECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜLER"

"Saat 16.00’da da belediyenin önüne bir çağrı yapmıştık. Belediye başkanını tutuklayarak, Esenyurt Belediyesi’ne el koyanlar, akıllarınca önündeki meydanı daraltmak için oraya bariyerlemeler yaparak, polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp sanki bizim irademizi geriletecek, geriletebileceklerini düşündüler. Sorduk, ‘Esenyurt’un en büyük meydanı neresi?’ diye, bu meydanmış. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı, daha büyük yok. O yüzden bizim sayımızı az göstermeye çalışanlara inat saat 16.00’daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir. Tüm İstanbulluları, tüm Esenyurtluları saat 16.00’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz. Saat 16.00’da Esenyurtlularla birlikte, İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul’un iradesini savunacağız. Türkiye’nin geleceğini savunacağız.".

CHP YARIN ÖZER'İ ZİYARET EDECEK

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Silivri'ye gideceklerini ve grup toplantılarını orada yapacaklarını söyledi. CHP aynı zamanda yarın Ahmet Özer'i ziyaret edecek.

ÖZEL VE İMAMOĞLU ALANA GELDİ

CHP Lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mitingin yapılacağı Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

SOL Parti MYK üyeleri Alper Taş ve Deniz Demirdöğen ile birlikte partililer de Esenyurt'ta miting alanında. Öte yandan DEM Parti, Emek Partisi TİP, ESP de katıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitingde erken seçim çağrısında bulundu.

Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Farklılıklarımızlar bir arada olarak bir kent uzlaşışı sağlayan siz Esenyurtlulara bu darbeyi asla kabul etmiyoruz. Kayyum demek seçilmişler belediyeyi yönetemez demektir. Biz kayyum rejimini Van'dan, Hakkari'den biliyoruz. Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerine sesleniyoruz; kayyum rejimine izin vermeyin" dedi.

İMAMOĞLU: ESENYURT'U KAYYUMA EMANET ETTİLER

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında, "Türk'ü, Kürt'ü, alevisi, sünnisi herkes burada. Sevgili hemşehrilerim ne yazık ki her gün bir başka şaibeli sürecin içindeyiz. Şimdi de Esenyurt'un üzerine kirli bir oyun kurguluyorlar. Bu memleketin yetiştirdiği bir profesörü ahmet Özer başkanımızı uyduruk sebeplerle tutuklayıp, Esenyurt'u kayyuma emanet ettiler" dedi.

İmamoğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Önümüzdeki seçimi bugünden kazanmak için şimdiden milleti baskı altına almak istiyorlar. Ama yapamayacaksınız. Hukuk görüntüsü altında, yaptıkları bu utanç verici uygulamaların altında kalacaklar.

"O İDDİANAMEYİ YAZANIN DERHAL PSİKİYATRİSTE GİTMESİ LAZIM"

Bunlar yalanı, iftirayı, uydurmayı yemek gibi yiyorlar. Bakın, Ahmet Özer başkanımıza atılan itiraları size bir kısım anlatayım. Neymiş mantıken uzaktan yakından yanına yaklaşılmaz. Neymiş Ahmet Özer başkanımızla terör örgütü arasında varmış gibi gösterilen iddialara baktım, inanın okusanız gülersiniz. Ben hukukçulardan özür diliyorum ama o iddianameyi yazanın derhal psikiyatriste gitmesi lazım.

Herhalde bunun için insanlıktan, hukuktan, gelenekten hiç nasip almamış olmak lazım. Buradan iktidara sesleniyorum, siz bakan yaptığınız, vekil yaptığınız arkadaşlarınız bir yakınını kaybedince onun kardeşi terör örgütü üyesi diyerek taziyede bulunmuyor musunuz?

Bakın bunlar kötü insanlar. Sadece birileri onun hakkında çözüm sürecine katkı sunabilir diye düşündüğü için terörist kabul edeceksek o süreci başlatan yetkilileri ne yapacağız o zaman.

'SİYASİ OPERASYON' VURGUSU

Ahmet Özer hakkındaki iddiaların tamamı bu ölçüde temelsizdir ve asla kabul etmiyoruz. Aklını, vicdanını başkasına kiraya vermemiş hiç kimse bu işin bir siyasi operasyon olduğunu bilir. Biz asla dilsiz şeytan olmayacağız. Hak kimin ise o hakkı savunmak boynumun borcudur.

İktidar ne yazık ki herkesi yaftalamaktadır. Bu kardeşiniz 6 yıldır bunların yalanlarıyla uğraşmıyor mu? Ya Allah aşkına 'ahmak davası' nedir?

Böyle hukuk olmaz. Siz önce milletin sandıktan çıkan iradesine sahip bir iktidar olduğunuzu kanıtlayın. Daha da önemlisi ne biliyor musunuz? Ben hep ne diyorum; 86 milyon eşit yurttaş benim canım insanım diyorum her yerde. Bu iktidar önce bu millete olan sevgisini ve saygısını kanıtlasın. Ama kanıtlayamaz.

Biz bu sorunu aşacağız, hep birlikte bu kötülükten kurtulacağız. Asla vazgeçmeyelim. Bunlar çatışma, kutuplaşma, kavga ve kaos isteyecekler. Bunlar milletin tek bir güne bile huzurla kalkmasını bile istemeyecekler. Ama biz buna teslim olmayacağız.

İMAMOĞLU: BEN SİZİNLE UĞRAŞACAĞIM

Tekrar söylüyorum; ben sizinle uğraşacağım. Bu kötülükle mücadeleyi büyüteceğiz. Cumhuriyet'in ve demokrasinin büyütülmesine asla seyirci kalmayacağız.

Bunları hep birlikte evine göndereceğiz. Bizi ne yasaklar ne mahkemeler ne tehditler ne de kumpaslar durduramaz. Zalimin zulmünü yok edecek olan demokrasilerde milletin sözüdür. Seçimlerle bükemediğiniz bileği, kayyumlarlarla bir milim bile eğemeyeceksiniz.

Biz meselelerimizi çözümünü gizli saklı hesaplarda aramıyoruz, ortak değerlerimizde arıyoruz. Herkesin hakkını ona teslim etmekte arıyoruz. Bakın Esenyurt'ta biz iki elimizi de saklamadan açtık, gözlümüzü açtık kardeşlerimize.

"ÖNCE MİLLETİN SEÇİMLERİNE SAYGI GÖSTERİN"

Esenyurt'ta kucaklaşanlar buraya barışı, huzuru, kardeşliği getirmek istedi. Talan ettiler Esenyurt'u. Esenyurt'ta herkesin kendini özgürce ifade ettiği, toplumsal mutabakatla sağlama gayreti gösterildi.

Milletin iradesini yok saymak Cumhuriyet'imize, demokrasimize yakışıyor mu? Buradan iktidara sesleniyorum; evinizde sakladığınız sopanızı bir kenara bırakın, milletle sözleşme mi yapmak istiyorsunuz? Sözleşmeler sözle yapılır. Önce milletin seçimlerine saygı gösterin. Milleti sizi seçmeyeceği zaman cezalandırmayacağını garanti edin.

Kürt vatandaşlarımıza ne diyorsunuz? Elinizde barış mı var, huzur mu var? Elinizde ne var? Bu millet hiçbirini bilmiyor.

Benden başkasına gönül düşürürseniz hepinize dar ederim mi diyorsunuz? Cevap vermek zorundasınız. Millet zaten daralmış durumda. Yoksulluk hepimizi üzmüyor mu? Bakın yoksulluğun da terörün de bu ülkeden def edilmesinin tek bir yolu vardır; milletin hakimiyetini kabul etmek.

Başta Ahmet Özer başkanımız olmak üzere, biz hukuksuzluğa uğrayan kim varsa onlar için mücadeleye devam edeceğiz, kardeşiniz bu yola çımıştır. Asla vazgeçmeyecek, asla."

ÖZGÜR ÖZEL: BU DARBEYE KARŞI DİMDİK AYAKTAYIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasına, "Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bugun burada Esenyurt'un tüm renkleri hepsi omuz omuza Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanına ve onun şahsında kendilerinin seçme hakkına sahip çıkan bütün Esenyurtluları yürekten kutluyorum" sözleriyle başladı.

Özel, devamında şunları söyledi:

"İl başkanımızla, diğer partilerin yöneticileriyle görüştük. Esenyurt'un en büyük alanı neresi dedim burayı söylediler, orayı dolduracağız dedim. Biraz önce DEM Parti'nin sayın eş genel başkanının dayanışma mesajlarını işittik; buraya gelen TİP milletvekillerine, EMEP vekillerine, SOL Partili üyelere yürekten teşekkür ediyoruz.

Cumhuriyet'imiz iki gün önce 101. yaşını kutladı. 101 yılda nice badireler atlattık. Ama yıkılmadık, karşımıza her türlü kötülüğü diktiler, teslim olmadık. Bugün de millet iradesine saygısızlık eden iktidarın, onun büyük küçük ortaklarının geliştirdikleri bu darbeye karşı dimdik ayaktayız.

Dün yaşanan süreç tamamen hukuksuzdu, usulsüzdü, bir kumpasın tüm işaretlerin barındırmaktadır. Ev baskınındaki kötü, ahlaksız, kanunsuz muamele elinde sonunda bu milletin vicdanından dönecektir. Devlet dairenin kapısını balyozlar kırdılar. Avukat meclis üyeleri aramaya tanıklık etmek istediler, izin vermediler.

"KÜRT SORUNU YOK DİYENLER KAYYUMLA DÜNYAYA İLAN ETTİLER"

Diyor ki 2015 yılında, Remzi Kartal'la belli sayıda telefon görüşmesi yapıyorsun diyor. Bir bakıyorsunuz yıllar sonra AKP'li milletvekilleri oturmuşlar Remzi Kartal'la aynı masada yemek yemişler. Bu meydanda konser verilmiş, şarkıcı gelmiş. Bu şarkıcıyı getirmek terör örgütüyle ilişkiliymiş.Terörse eğer onu dinleyen Esenyurt Kaymakamını ne yapacağız?

Bir de bunlar dönüp diyorlar ki terör sorununu biz çözeceğiz ama Türkiye'de Kürt sorunu yoktur diyorlar. Bir ülkede bir sorun varsa sorunun sahibine sorulur. Eğer sorun olup olmadığını yaşayanlar değil yönetenler söylüyorsa o ülkede diktatörlük vardır demektir. Bugün Kürt sorunu yok diyenler, kayyum politikalarıyla Kürt sorunun var olduğunu sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya ilan etmişlerdir."

AHMET ÖZER'DEN İLK MESAJ

Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in mesajını paylaştı: "İlk sözümüz personel ve arkadaşlarımın işlerine dört elle sarılmasıdır. Vatandaş asla madur olmamalıdır. Daha güçlü çıkacağım ve hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim."

ÖZEL'DEN ERDOĞANA 'ERKEN SEÇİM' ÇAĞRISI

Özel konuşmasına şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan, 'ahmak davası'yla mıi kumpas davasıyla mı diye düşünme aklında geçeni cellatlarına yaptırmaya çalıima cesaretin varsa, zaten bıçak kemikte, kaçma gel çık karşımıza biz seçime hazırız. Biz ses duyuyorum Sayın Erdoğan, sen dün sözünü maşanla söyledin. Çirkin kayyumunu Esenyurt'un başına yolladın, senin sözün bu. Esenyurtlu sana karşı 'Hükümet istifa' diyor.

Senin seçim kaybetme korkun, Türkiye'yi kuşatma gayretin; bu kirli hesapların hepsinin farkındayız. İstiyorsun ki kutuplaşma olsun, vatandaş derdini konuşamasın. Yoksulluk var ama senin derdin gündemi meşgul etmek, gerilim çıkarmak.

Kurumları ve adaleti çürütenler şimdi halkın iradesini gasp etmeye çalışıyorlar. Artık kimsenin tahamülü kalmadı. Ben buradan rahatsız olan herkesin sesini yükseltmeye davet ediyorum."