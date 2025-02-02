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Esenyurt'ta markette çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Esenyurt'ta bir zincir marketin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güncel
  • 02.02.2025 07:39
  • Giriş: 02.02.2025 07:39
  • Güncelleme: 02.02.2025 11:16
Kaynak: DHA
Esenyurt'ta markette çıkan yangın söndürüldü
Fotoğraf: DHA

İstanbul Esenyurt'ta bir zincir marketin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güzelyurt Mahallesi E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle marketin depo kısmında hasar oluştu.

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