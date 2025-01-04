Esenyurt'ta midibüs devrildi: 1 kişi yaralandı

İstanbul'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Esenyurt Haramidere bağlantı yolu yakınında meydana geldi.

Seyir halindeki Belediyeye ait midibüsün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç yol kenarına devrildi. Kazada midibüste bulunan bir kadın yaralandı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.