Esenyurt'ta öğrenci yurdunda yangın: Kulübe küle döndü

İstanbul'da bulunan bir öğrenci yurdunun bahçesinde bulunan kulübede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erkek öğrenci yurdunun bahçesindeki kulübede, saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen söndürüldü.

Yangın sonrası kulübe kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.