Esenyurt'ta otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
İsanbul Enseyurt'ta fırından ekmek almaya giden 5 yaşındaki Mahir Güngör'e otomobil çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Çağlayan Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi.
Ağabeyi ile fırından ekmek alan 5 yaşındaki Mahir Güngör, ağabeyinin elini bırakarak koşmaya başladı.
Sokak üzerinde caddeye girmeye çalışan otomobil sürücüsü Reis D. (55) çocuğa çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Güngör, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Reis D. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.