Esenyurt'ta parkta unutulan ziynet eşyası ile para bulunan çanta sahibine teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediyesine bağlı güvenlik görevlilerinin parkta bulduğu, içinde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para olan çanta sahibine ulaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 75. Yıl Parkı'nda devriye gezen güvenlik personeli, kameriyede unutulmuş siyah çantayı fark etti.

Sahibini tespit etmek amacıyla çantayı açan ekipler, kimliğin yanı sıra 6 bilezik, 5 gram altın, 47 çeyrek altın, 4 ata lira, Türk lirası ve 2 dolar banknotunun olduğunu gördü.

Durumu tutanak altına alan güvenlik personeli, amirlerine bilgi vererek Esenyurt Polis Merkezi ile iletişime geçti.

Polis merkezinde kimlik bilgileri üzerinden ulaşılan kişiye resmi işlemlerin ardından çantası teslim edildi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, güvenlik personelini duyarlı davranışından dolayı ödüllendirdi.

Personele Zabıta Müdürü tarafından sertifika takdim edilerek altın hediye edildi.