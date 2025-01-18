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Esenyurt'ta sahte içki satan bir mekan mühürlendi

İstanbul Esenyurt'ta sahte içki satışı nedeniyle 1 kişinin ölümüne neden olan bir mekan mühürlendi.

Güncel
  • 18.01.2025 16:36
  • Giriş: 18.01.2025 16:36
  • Güncelleme: 18.01.2025 16:40
Kaynak: AA
Esenyurt'ta sahte içki satan bir mekan mühürlendi

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde, sahte içki satışı nedeniyle 1 kişinin ölümüne neden olan bir mekan mühürlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde sahte içki kaynaklı ölümlerin artmasının ardından işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, içki satan işletmeler ve mekanlardan incelenmek üzere numune alındı.

İşletmelerin içki satış ruhsatlarını ve içkileri satın aldıkları yerlere ait faturaları da kontrol eden ekipler, kurallara uymayan mekanlara cezai işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri, Koza Mahallesi'nde sahte içki satışı nedeniyle 1 kişinin ölümüne neden olan mekanı mühürledi.

İstanbul'da son 1 ayda sahte içki nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti.

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