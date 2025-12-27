Esenyurt'ta servis devrildi: 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yağıştan dolayı boş araziye devrilen midibüsteki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 9 kişinin yaralandığı bildirildi.