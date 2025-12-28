Esenyurt'ta servis kazası: 5 ölü, 6 yaralı

EMEK SERVİSİ

İstanbul Esenyurt'ta market servisi şarampole yuvarlandı.

Kaza, bugün saat 17.10 sıralarında, Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerine meydana geldi.

Servis şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 6 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada, servis minibüsünün şoförü Niyazi Çelik (61), Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy (53) ve Ayten Özfırat (68) hayatını kaybetti. Resmiye K.(32), Kader Ö.(29), İlknur G.(45), Umut Ö.(12), Ali Ö.(44) ile Pınar A.'nın(19) hastanedeki tedavisi sürüyor.

“KOLTUKLARA SIKI TUTUN DİYE BAĞIRDI”

Hastanede tedavi gören yaralılardan alınan ilk ifadeye göre servis minibüsü yokuş aşağı gittiği sırada, şoför; aracın frenlerinin patladığını ve aracı durduramadığını söyleyerek yolculara, “Koltuklara sıkı tutun” diye bağırdığı öğrenildi.

“BÜYÜK BİR İHTİMALLE KALP KRİZİ”

Kaza yapan minibüs şoförünün arkadaşı Cem Çolak, "Pazar yerinden çıkmış arkadaşımız. Köşeyi dönerken önce bir iki arabaya çarpıyor. Büyük bir ihtimalle kalp krizi. Bilerek olan bir şey değil, o kadar can taşıyor. Köşeyi dönerken kendini otomatikman bırakıyor. Buradan aşağı düşüyor. Şoför arkadaşımız 45 senelik şoför. Bile isteye kimse bunu yapmaz. Ücretsiz servisleri var pazarın. Belirli bölgeler için araçlar oluyor. Onların ücretsiz servisini taşıyordu" diye konuştu..