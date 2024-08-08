Esenyurt'ta silahlı çatışma: 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafikte yaşanan kavganın silah çatışmaya döndüğü olayd 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Yeşilkent Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde yaşandı. Trafikte tartışma yaşayan araçlarda bulunanlar kavgaya tutuştu. Trafik kavgası bir süre sonra silahlı çatışmaya dönüştü.

Caddede büyük paniğin yaşandığı olayda taraflar birbirlerine defalarca ateş açtı. Olayda iki kişi yaralanırken, kurşunlar bir iş yeri ve bir araca da isabet etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Olaya karışanların yakalanması için başlatılan çalışma sonrası 2 kişi gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.