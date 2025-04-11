Esenyurt'ta sürücüyle tartışan bir polis görevden uzaklaştırıldı

Esenyurt'ta tartıştıkları sürücüye küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle haklarında idari soruşturma başlatılan 2 polisten birinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 9 Nisan'da Esenyurt'ta yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, görüntülerin bazı basın yayın organları ile sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili bir polis hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan inceleme sonucunda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö'nün bir sürücüyle tartıştığı ve polislik mesleğine yakışmayacak biçimde davrandıkları tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak her 2 polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmış, M.C.Y. isimli polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.