Esenyurt'ta taciz edilen hamile kadın hastaneye kaldırıldı: Saldırgan gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt’ta bir kadın sabah saatlerinde sokakta tacize maruz bırakıldı. Hamile olduğu öğrenilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 6.00 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana gelen olayda 37 yaşındaki Z.F. sokak ortasında tanımadığı 29 yaşoındaki B.Ç. tarafından tacize maruz bırakıldı.

Kadının bağırmasıyla zanlı sokaktan kaçarak uzaklaşırken yaşanan olay sonrasında saldırganın kaçış anları da bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hamile olduğu öğrenildi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde B.Ç.’nin yerini tespit eden ekipler zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, hamile kadın ve bebeğinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.