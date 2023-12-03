Esenyurt'ta tartışma sırasında silahla vurulan kişi öldü

Esenyurt'ta çıkan tartışmada silahla vurulan genç hayatını kaybetti.

Ardıçlı Mahallesi 738 Sokak'ta, günlük kiralanan dairede Ö.K. ile 18 yaşındaki M.A.P. tartışmaya başladı.

Ö.K, tartışma sırasında M.A.P'yi silahla ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.A.P'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, daha sonra polise teslim oldu.