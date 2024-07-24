Esenyurt'ta trafiği tehlikeye düşüren 6 kişiye para cezası

Esenyurt'ta asker konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren 6 kişiye toplam 9 bin 660 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, asker uğurlama konvoyunda trafik akışının tehlikeye düşürülmesine ilişkin görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekiplerce, 21 Temmuz'da Esenyurt'ta düzenlenen asker eğlencesinde oluşturulan araç konvoyunda, bazı sürücülerin araçlarını durdurarak trafik akışını tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit ettiği 4 sürücü ile taşıt yolunda yürüyen 2 yaya yakalandı.

Yayalara, Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları", sürücüler M.T.T, M.Ş, M.C.D. ve Ö.K'ye de "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işaretiyle belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak", "saygısızca davranışlarda bulunarak araç sürmek" maddelerinden toplamda 9 bin 660 lira para cezası verildi.

Ayrıca sürücü M.T.T. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapıldı.