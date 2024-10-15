Esenyurt'ta uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Güven Timleri dün öğle saatlerinde Namık Kemal Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan sorgulamada, şüpheli M.H.A'nın (34) "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ve 15 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.