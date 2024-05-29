Esenyurt'ta yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi
Kaynak: AA
Esenyurt'ta park halindeyken yangın çıkan minibüs, kullanılamaz hale geldi.
Mevlana Mahallesi Evliya Çelebi Sokak'taki bir kliniğe yakınını getiren H.G, 34 GLC 217 plakalı minibüsünü açık otoparka park etti.
Bir süre sonra aracının arka kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, yangına müdahale etti.
Alevler aracı tamamen sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, hasar oluşan araç kullanılamaz hale geldi.