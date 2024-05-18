Esenyurt'ta 'yol verme' kavgasında kurye bıçaklandı
Esenyurt'ta motokurye ile otomobil sürücüsü arasında yol vermeme meselesinden tartışma çıktı. Kavgada otomobil sürücüsü tatafından bıçaklanan kurye hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Esenyurt'ta yol vermeme meselesinden tartıştığı kuryeyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan otomobil sürücüsü, adliyeye gönderildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motokurye M.Ş. ile seyir halindeki otomobilin sürücüsü S.S. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen S.S, sürücü M.Ş'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli S.S'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Yaralı M.Ş. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
S.S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilirken, hastaneye kaldırılan M.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.