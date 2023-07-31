Esenyurt'taki 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısına ilişkin 1 kişi daha yakalandı

Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayi saldırısıyla ilgili bir kişi daha yakalandı. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şüphelilerden S.Ö'nün de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Böylece gözaltı sayısı 2'ye yükseldi; 2 şüpheli daha aranıyor.

İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisine yapılan silahlı saldırı ile ilgili bir kişi daha yakalandı.

Saldırıya yönelik soruşturma kapsamında yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

Polis, A.Ö., T.Ö. ve S.Ö'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kişilerden S.Ö'nün de yakalandığını duyurdu.

Son gözaltıyla soruşturmadaki gözaltı sayısı 2'ye yükseldi; gözaltı kararı verilen 2 kişi daha aranıyor.

Konu ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö’den sonra S.Ö.’de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."