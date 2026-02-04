Esenyurt'taki kayyumu fırsata çevirdi: AKP'li ismin oğlu iş vaadiyle para topladı

AKP'li Ordu Çatalpınar Belediyesi'nde daha önce Belediye Başkan Yardımcılığı yapan ve Çatalpınar AKP Meclis üyesinin oğlu 8 kişiye "Sizi Esenyurt Belediyesi'ne kadroya alacağım' diyerek iş vaadinde bulunduğu ve bu kişilerden 25 bin ila 60 bin TL aralıklarında para aldığı iddia edildi.

Daha önce Esenyurt Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde sözleşmeli personel olarak çalışan AKP Meclis üyesinin oğlu M.C.E.'nin 8 kişiye babasının eski belediye başkanı yardımcısı olduğunu ve siyasilerle babasının vasıtasıyla bağlantı kuracağını söyleyerek Esenyurt Belediyesi'nde işe sokacağı vaadinde bulunduğu ortaya çıktı.

M.C.E’nin bu kişilerden 25 bin TL ile 60 TL aralığında banka üzerinden para aldığı ve aradan geçen 6 aya rağmen kimseyi işe yerleştirmediği, bu kişilerin paralarını da iade etmediği öğrenildi.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından yeni kadroların oluşacağını ve boşalan kadrolara personel alınacağını söyleyerek 8 kişiden sağlık raporu, sicil ve harç giderleri adı altında para alan M.C.E ile babası AKP Meclis üyesi İ.E. hakkında savcılığa şikayette bulunuldu.

"BANKA HESABINA GÖNDERDİM"

İşe girme karşılığında M.C.E.'ye para gönderen ve daha sonra dolandırıldığını düşünerek savcılığa suç duyurusunda bulunan M.E.U verdiği ifadede M.C.E'nin kendisinden 29 bin TL para aldığını, bu parayı sağlık raporu, sicil ve harç giderleri karşılığında verdiğini öne sürdü.

M.E.U, ifadesinde, "Şikayetçi olduğum M.C.E gözaltına alınmadan önce Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezinde sözleşmeli çalışandı. M.C.E'nin babası Ordu Çatalpınar İlçesinde Belediye Başkan yardımcısıdır. M.C.E bana belediyede tanıdıklarının olduğunu, babasının da belediye başkan yardımcı olduğunu, Esenyurt Yardımcısı Y.U'yu tanıdığını beyan ederek bana iş vaadinde bulundu. Benden 29.000 TL para talep etti. Bu parayı sağlık raporu, sicil, harç vb. giderler için ödenmesi gereken para olduğunu söyledi. Bende işe girebilme umuduyla bu parayı parça parça olmak üzere M.C.E'nin banka hesabına gönderdim" ifadelerine yer verdi.

"BABASI 'HAYIRLI OLSUN' DEDİ"

M.C.E.'ye işe girme karşılığında para gönderen M.E.U. ifadesinde parayı gönderdikten sonra M.C.E ile eski Ordu Çatalpınar Belediye Başkan yardımcısı olan babasını beraber aradıklarını, baba İ.E'nin kendisine 'işin hayırlı olsun' dediğini iddia etti.

"OĞLUMU SAVCILIĞA ŞİKAYET EDECEĞİM"

8 kişiyi iş vaadiyle dolandırdığı öne sürülen M.C.E'nin babası eski belediye başkan yardımcısı İ.E. ilk olarak oğlunun ve arkadaşlarının sanal para işine girdikleri ve burada ortak iş yaptıklarını söyledi. Daha sonra oğlunun 8 kişiye iş vaadinde bulunduğu mesajları hatırlatmamız üzerine İ.E "Yarın karakola gideceğim ve oğlum dahil olmak üzere herkesi dolandırıcılıktan mahkemeye vereceğim. Hata yapan benim oğlum da olsa cezasını çeksin" dedi.

"ARKADAŞIM YAPMIŞ"

8 kişiden iş vaadiyle para aldığı iddia edilen M.C.E. ise BirGün'e yaptığı açıklamada bu kişilerin hesabına para yatırdıklarını yalanlamadı. M.C.E, "Benim bir arkadaşım birçok kişiden para aldı. Bankayla ilgili sorunu olduğu için tüm paralar benim hesabıma yattı. Hesabıma para yatar yatmaz ben de arkadaşıma gönderdim. Arkadaşımın yaptığı borçları kapatmak için ben bu kişilerle diyaloga girdim ve paralarını geri yatırmak istedim" savunmasında bulundu.

M.C.E.'ye işe girme karşılığında para gönderen ve dolandırıldıklarını ileri süren kişiler BirGün'e konuştu. M.C.E. ile işe alımla ilgili yazışmaları ve banka dekontlarını paylaşan kişiler dolandırıldıklarını ve yasal süreç başlattıklarını belirttiler.

"BANKA PROMOSYONU İÇİN ACİL PARA YATIRMAN LAZIM"

BirGün'e konuşan ve dolandırıldığını söyleyen T.S. isimli kadın, 'Kayyum atandı ve sizi belediyeye sokacağız' diyerek kendisinden para istendiğini söyledi.

T.S. yaptığı açıklamada, "İlk para istemeye 2 Mayıs 2025'te başlandı. '15 kişiye ihtiyacımız var ve bu kişinin siz olmasını istedik' dediler. Ben en az para verenlerden biriyim ve 20 bin TL para verdim. Beni dolandıran kişinin babası Çatalpınar Belediyesi'nde başkan yardımcısıymış. Dolandırılan başka bir arkadaşım beni bu kişiyle tanıştırdı. Kendisinin de işe alınacağına inanmış. Arkadaşımın samimiyetine güvenirim ve o da dolandırılanlar arasında. Beni dolandıran kişi bana 15 Temmuz'da 'seni işe sokabilmemiz ve banka promosyonundan yararlanman için girişinin bir an önce yapılması lazım ve bunun için para vermen lazım' dedi. Ben bu parayı yatırmadım. Benle beraber dolandırılanların sayısı 10'dan fazladır. Benim o dönemde durumum olmadığı için en az dolandırılan ve en az para kaptıran ben oldum" dedi.

"DEKONTLAR ELİMDE"

Dolandırıldığını söyleyen ve BirGün'e konuşan E.B.ise, "Benim yaşım küçük. Beni çok güzel kandırdı. Devlet kapısıdır, benim için çok iyi olur diye düşündüm ve para gönderdim. Daha sonra 4-5 ay bekledikten sonra 'ben vazgeçtim, paramı geri istiyorum' dedim. Benim psikolojim bozuldu ve bu durumdan çok etkilendim. Herkesten ne kadar yolabildiyse yolmuş. Herkes parasını istiyor ama sürekli yalan söylüyor. Beni bu kişiyle tanıştıran kişi de kandırılmış. Beni Ordu-Çatalpınar Belediye Başkan Yardımcısı'nın oğluyum diyerek kandırdı. Babasına da ulaştık ve dolandırıcılığın anlattık. Babası da yalan söylüyor. Para gönderdiğime dair dekontlar elimde. Benden bir şey alamazsınız diye bize mesaj atıyor" ifadelerini kullandı.