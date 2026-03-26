Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer'den BirGün'e dayanışma ziyareti

Muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanmasının ardından BirGün'e dayanışma ziyaretleri sürüyor.

Hakkında yürütülen soruşturma gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan Esenyurt’un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer ve kızı Avukat Seraf Özer, gazetemizin İstanbul’daki merkez binasını ziyaret ederek dayanışma mesajlarını paylaştı.

İSMAİL ARI 4 GÜNDÜR TUTUKLU

Muhabirimiz İsmail Arı, eşinin ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. O gece polisler tarafından Ankara’ya getirilen Arı, 22 Mart Pazar sabahından akşam 20.00’ye kadar Emniyet’te ifade verdi.

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Arı’nın ifadesi savcı tarafından alınmadı. Savcı, Arı’yı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Ankara 11. Sulh Ceza Hakimliği ise “adli tedbirlerin yetersiz kalacağı” iddiasıyla muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanması yönünde karar verdi. Arı, 22 Mart Pazar gecesi Sincan Cezeavi’ne götürüldü.