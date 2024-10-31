Esenyurt’a kayyum atanması yurt genelinde protesto edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasına tepkiler sürüyor. Kayyuma tepki gösteren halk, başta İstanbul olmak üzere Malatya, Aksaray, Mersin, İzmir, Muğla, Artvin, Osmaniye, Bilecik, gibi pek çok ilde protesto gösterisi düzenledi.

MALATYA

CHP Malatya İl Örgütü, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanmasını parti önünde çok sayıda partilinin ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla protesto etti. İl Başkanı Barış Yıldır, “Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz: Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar, vatandaşlarımızın Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir” dedi.

ESKİŞEHİR

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, “Bugün, halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır” dedi.

RİZE

CHP Rize İl ve İlçe Örgütleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasını protesto etti. Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer’in hukuki bir gerekçe olmaksızın tutuklanması, ülkemizde demokrasinin, halk iradesinin ve hukuk düzeninin iktidar eliyle bir kez daha çiğnenmesi anlamına gelmektedir" dedi.

AKSARAY

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özdemir, "Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca milletten almıştır. Ancak bugün, halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır" dedi.

MUĞLA

CHP Muğla İl Örgütü, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterdi. İl Başkanı Zekican Balcı, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız” dedi.

OSMANİYE

CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Yavuzer, "Bu hukuksuzluk sona erene kadar, halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz" dedi.

BİLECİK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Örgütü, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklamasına tutuklanmasına tepki gösterdi. CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, “Bugün, halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır" dedi.

ARTVİN

Cumhuriyet Halk Partisi Artvin İl Başkanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, "Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz: Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar, vatandaşlarımızın Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir" dedi.

MERSİN

CHP Mersin İl Örgütü'nün çağrısıyla Özgür Çocuk Parkı’nda düzenlenen eyleme DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, DEM Partili Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile farklı siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Eylemde ‘Hak hukuk adâlet’, ‘Kurtuluş yok tek başına’, ‘Faşizme karşı omuz omuz omuza’ şeklinde sloganlar atıldı.

Şafak operasyonu ve yandaş medya dezenformasyon süreçlerinin FETÖ taktiklerine benzediğini ifade eden CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” dedi. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise “Kayyumlara teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.

İZMİR

CHP İl binası önünde gerçekleşen eyleme CHP'lilerin yanı sıra DEM Partililer, Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri ile İzmirliler katıldı. "Milli iradeye saygı" yazılı pankartın açıldığı eylemde "Hak, hukuk, adalet", "Hükümet istifa", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı. CHP İl Sekreteri Tevfik Türk tarafından okunan basın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer’in hukuki bir gerekçe olmaksızın tutuklanması, ülkemizde demokrasinin, halk iradesinin ve hukuk düzeninin iktidar eliyle bir kez daha çiğnenmesi anlamına gelmektedir. Esenyurtluların oyuyla seçilen belediye başkanımızı hedef alarak halkın iradesini yok sayan bu kararı ve siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz.”