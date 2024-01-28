Esenyurt’ta 11. kattan düşen Haitili gencin ölümünde cinayet şüphesi

Esenyurt’ta bir sitenin 11. katındaki evinden düşerek hayatını kaybeden Haiti uyruklu Wanderson Jean Louis’in oda arkadaşı, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde bir sitede meydana gelmişti. İddialara göre, Haiti uyruklu Wanderson Jean Louis yaşadığı apartmanda birisiyle tartıştı ve bağrışların ardından binanın 11. katındaki pencereden aşağı düştü.

Olaydan hemen önce kavga sesleri geldiği, Louis’in oda arkadaşı R.P. tarafından bıçaklandığı ve ölümünden R.P.’nin sorumlu olduğu iddia edildi. Soruşturmayı yürüten Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, olayla ilgili olarak Louis’in oda arkadaşı R.P.’yi cinayet şüphesi ile gözaltına aldı. Asayiş ekiplerince yakalanan şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.