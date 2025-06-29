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Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan yurttaş boş arazide ölü bulundu

İstanbul Esenyurt’ta boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Tek kurşunla vurulması sonucu hayatını kaybeden şahıstan 2 gündür haber alınamadığı öğrenildi.

Yurt
  • 29.06.2025 21:15
  • Giriş: 29.06.2025 21:15
  • Güncelleme: 29.06.2025 21:19
Kaynak: iHA
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan yurttaş boş arazide ölü bulundu
FOTOĞRAF: İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında boş arazide vatandaşlar bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede şahsın tek kurşunla vurulması sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin 58 yaşındaki C.D.’ye ait olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen şahsın yakınları sinir krizi geçirdi.

Yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Borsada parasını kaybeden C.D.'nin 450 bin lira kredi çektiği ve yakınlarının kendisinden 2 gündür haber alamadığı öğrenildi.

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