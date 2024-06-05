Esenyurt’ta 21 yıl önce adı değiştirilen kültür merkezine Nazım Hikmet'in ismi tekrar verildi

Esenyurt’ta 21 yıl önce ismi Esenyurt Kültür Merkezi olarak değiştirilen Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne, Nazım Hikmet Ran’ın ismi ölümünün 61. yıl dönümünde düzenlenen törenle verildi.

Esenyurt Belediyesi tarafından Şair Nazım Hikmet Ran’ın ismi, düzenlenen tören ile Esenyurt Kültür Merkezi’ne verildi. 21 yıl önce de Nazım Hikmet Kültür Merkezi olan yapının ismi değiştirilmiş ve tabelası Esenyurt Kültür Merkezi olarak asılmıştı.

Şair Nazım Hikmet Ran’ın ölümünün 61. yıl dönümünde düzenlenen programa Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve birçok vatandaş katıldı. Kürsüye çıkarak konuşma yapan Başkan Özer, Kültür Merkezi önünde bulunan Nazım Hikmet Büstü’nün önüne çiçek bıraktı.

Tabela açılışı sonrası Nazım Hikmet Parkı’nda ise Şair Nazım Hikmet için anma töreni gerçekleştirildi. Tören sonrasında Kültür Merkezi’nde anma etkinlikleri kapsamında yönetmen ve gazeteci Nebil Özgentürk ile söyleşi, belgesel gösterimi, şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

Törende konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, şunları söyledi:

“Bugün burada ölümsüz ozan, değerli ozanımız, değerli şairimiz Nazım Hikmet Ran’ın adını verdiğimiz kültür merkezini açtık. Daha önce bu ad buradan sökülmüştü ve kullanılmıyordu. Oysa ülkeler, beldeler, memleketler, o ülkelerden, o beldelerden, o memleketlerden yetişmiş büyük insanların adlarıyla anılırlar. Bugün dünyada Nazım Hikmet denilince Türkiye, Türkiye denilince Nazım Hikmet akla geliyor. Ahmed Arif, Orhan Kemal, Yaşar Kemal akla geliyor. Bunlar hayatları boyunca hep mazlumdan yana zalime karşı durmuş. Kalemleriyle, yazılarıyla, şiirleriyle bu mücadeleyi sürdürmüş olan insanlardır.

Bizim de onlara saygı borcumuz var. Onlar bizim yüreğimizde önemli bir tarih bilincidirler. Biz bugün göreve geldiğimizin ikinci ayında bu yanlışı kökünden düzelttik. Bundan sonra Nazım Hikmet Kültür Merkezi’mizde kültür ve sanat faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Geldiğimiz günden beri söylüyoruz. Esenyurt’umuzun kültüre, sanata çok büyük ihtiyacı var. Mottomuz Esenyurt’u kültür ve sanat başkenti haline getirmektir. Bunu da Nazım Hikmet’lerin merkezleriyle, Yaşar Kemal’lerin kütüphaneleriyle, Ahmet Arif’lerin şiir etkinlikleriyle yapacağız ve bugün buradan başladık. Esenyurt’umuza hayırlı ve uğurlu olsun.”