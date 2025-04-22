Esenyurt’ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangın çevrede paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Esenyurt Necip Fazıl Kısasürek Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde tüm çatı alevlere teslim olurken, ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının neden çıktığı henüz öğrenilemezken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen çatıda ise soğutma çalışmaları devam ediyor.