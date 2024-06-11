Esenyurt’ta 8 araç ve iş yeri kundaklandı

Esenyurt'ta, kundaklama sonucu 8 araç ve iş yeri yandı. Şüphelinin araçları ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın itfaiyenin müdahalesinin ardından söndürüldü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 8 araç ve iş yeri kundaklandı.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2258. Sokak'ta saat 02.00 sıralarında park halindeki araçlardan çıkan alevler kısa sürede büyüyerek iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için uzun süre çalıştı. Yangın sırasında bir iş yeri ve sokakta park halinde olan 8 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Olay yerinde çalışma yapan polis, şüphe üzerine inceleme yaptı. Çalışmalar sırasında yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin park halindeki araçların arkasına geçtikten sonra araçları ateşe verdiğini tespit etti. Şüphelinin araçları kundakladığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis kundaklamayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.