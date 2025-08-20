Esenyurt’ta bir kadın evinde ölü bulundu
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 58 yaşındaki Olga Aydın evinde ölü bulundu. Komşuların kötü koku ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda, günlerce evde kalan ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ölüm nedeninin otopsi sonrası netleşeceği belirtildi. Savcılık soruşturma başlattı.
Günlerce evde kaldığı öğrenilen cansız beden, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, komşuların evden gelen kötü koku nedeniyle, ihbarda bulunması üzerine Azerbaycan uyruklu 58 yaşındaki Olga Aydın isimli kadın, ikamet ettiği evde ölü bulundu.
Günlerce evde kaldığı belirtilen cesedin çürüdüğü öğrenildi.
Yapılan incelemenin ardından Aydın’ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürülerek, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak.
Savcılık Olga Aydın’ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.