Esenyurt’ta bir kadın kiraladığı günlük dairede ölü bulundu: İnceleme başlatıldı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde S.K. isimli kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kiraladığı günlük evde ölü bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
İstanbul'da S.K. isimli kadının günlük kiralık evde ölü bulunmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay Esenyurt Gökevler Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, S.K isimli kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kiraladığı günlük evde ölü bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ekipleri evde inceleme başlattı. İlk incelemelere göre evde uyuşturucu madde bulunurken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.