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Esenyurt’ta bir kadın kiraladığı günlük dairede ölü bulundu: İnceleme başlatıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde S.K. isimli kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kiraladığı günlük evde ölü bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kadın
  • 19.07.2024 17:34
  • Giriş: 19.07.2024 17:34
  • Güncelleme: 19.07.2024 17:34
Kaynak: İHA
Esenyurt’ta bir kadın kiraladığı günlük dairede ölü bulundu: İnceleme başlatıldı

İstanbul'da S.K. isimli kadının günlük kiralık evde ölü bulunmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay Esenyurt Gökevler Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, S.K isimli kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kiraladığı günlük evde ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ekipleri evde inceleme başlattı. İlk incelemelere göre evde uyuşturucu madde bulunurken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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