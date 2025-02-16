Esenyurt’ta boş arsada erkek cesedi bulundu

Esenyurt’ta boş bir arsada kanlar içinde bir erkek cesedi bulundu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hayatını kaybeden erkek şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olay, Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş bir arsada vatandaşlar kanlar içinde kalan bir erkek cesedi fark ettiler. Korkuya kapılan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede, cesedin 30’lu yaşlarda birine ait olabileceğini belirledi.

Öte yandan şahsın silahla vurulduğu iddia edilirken, ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Şahsın ölüm nedeni yapılan incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.